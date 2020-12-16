Ереван сообщил о потере связи с личным составом нескольких позиций в Карабахе (обновлено)

В Ереване сообщили о потере связи с личным составом нескольких позиций в Карабахе

«Вчера вечером при пока непонятных обстоятельствах была потеряна связь с личным составом нескольких боевых постов, дислоцированных по направлению сел Хин Тахер и Хцаберд Гадрутского района. Всю ночь и сегодня утром продолжались поисковые работы», — говорится в сообщении, размещенном на странице в Facebook.

При посредничестве российского миротворческого контингента предпринимаются активные шаги по выяснению вероятности пленения военнослужащих, указали в Минобороны Армении. Об этом сообщает ТАСС.

 

 

| 2020-12-16T11:57:42+04:00 16 декабря 2020, 11:57|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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