Эрдоган заверил: Турция никогда не откажется от свободы прессы

Турция никогда не откажется от свободы прессы, как и не позволит злоупотреблять этой концепцией, использовать ее для антитурецкой пропаганды внутри страны и за ее пределами.

Об этом говорится в послании президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, распространенном по случаю Дня трудящихся журналистов- 10 января, сообщили в Управлении по связям с общественностью администрации главы турецкого государства, передает Анадолу.

Турецкий лидер отметил, что СМИ выступают в качестве незаменимого составляющего системы демократии с точки зрения соблюдения права общественности на получение объективной информации.

Эрдоган указал на значимость осознания сотрудниками СМИ ответственности за сохранение принципов демократии и моральных обязательств перед общественностью.

В послании говорится, что в Турции за последние годы добились значительного прогресса в достижении более демократической, либеральной и многоголосой структуры турецких СМИ.

Крайне важно использование предлагаемых новыми медиа-ресурсами возможностей, появляющихся в современной жизни с развитием технологий, без ущерба профессиональным принципам работы СМИ, а также этике и стандартам прессы, подчеркнул Эрдоган.

В современном мире, где скорость распространения информации резко возросла, понимание беспристрастной и честной журналистики стало как никогда ценным, говорится в послании турецкого лидера.

Поэтому журналисты несут большую ответственность в борьбе против лжи и дезинформации, считает Эрдоган.

Президент далее подчеркнул, что благодаря своей объективности и честности турецкая пресса способствовала укреплению мира, спокойствия и доверия в стране.

Эрдоган выразил убежденность в том, что и впредь сотрудники СМИ в Турции продолжат правильно информировать общественность и вносить вклад в развитие демократии в стране.

Глава государства также выразил признательность и благодарность представителям прессы, прилагавшим неимоверные усилия для выполнения своих обязанностей в сложных эпидемических условиях.

Эрдоган поздравил всех работников прессы с Днем трудящегося журналиста и пожелал им профессиональных успехов.