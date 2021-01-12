Эрдоган зарегистрировался в Telegram

Президент Турции Тайип Эрдоган создал канал в Telegram и BIP после того, как его администрация отказалась от WhatsApp, сообщила администрация турецкого лидера после ее отказа от WhatsApp, передает Анадолу.

За первые несколько часов на политика подписались почти 40 тысяч человек.

«Президент Турции и председатель Партии справедливости и развития», — говорится в описании канала.

До этого Эрдоган отказался от приложения WhatsApp, потому что приложение изменило политику конфиденциальности. Приложение обязало своих пользователей делиться информацией с Facebook.