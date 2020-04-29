Эрдоган выразил Трампу солидарность в борьбе с коронавирусом

Президент Турции Тайип Эрдоган направил своему американскому коллеге Дональду Трампу письмо с выражением солидарности на фоне пандемии коронавируса, сообщили в администрации президента Турции.
Отмечается, что послание Эрдогана Трампу было доставлено на турецком военно-транспортном самолете с медицинским грузом, отправленным Анкарой Вашингтону.
«Надеюсь, что скромная помощь, направленная Турцией США, внесет вклад в борьбу с пандемией и поможет лечению американских граждан. Убежден, что совместными усилиями мы победим пандемию. Можете быть уверены в том, что Турция и впредь будет демонстрировать глубокую солидарность как надежный и сильный партнер США», — говорится в послании Эрдогана, текст которого приводит его администрация