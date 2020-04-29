Эрдоган выразил Трампу солидарность в борьбе с коронавирусом

Президент Турции Тайип Эрдоган направил своему американскому коллеге Дональду Трампу письмо с выражением солидарности на фоне пандемии коронавируса, сообщили в администрации президента Турции.
Отмечается, что послание Эрдогана Трампу было доставлено на турецком военно-транспортном самолете с медицинским грузом, отправленным Анкарой Вашингтону.
«Надеюсь, что скромная помощь, направленная Турцией США, внесет вклад в борьбу с пандемией и поможет лечению американских граждан. Убежден, что совместными усилиями мы победим пандемию. Можете быть уверены в том, что Турция и впредь будет демонстрировать глубокую солидарность как надежный и сильный партнер США», — говорится в послании Эрдогана, текст которого приводит его администрация
| 2020-04-29T13:04:51+00:00 29 апреля 2020, 13:56|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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