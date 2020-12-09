Эрдоган вылетел в Азербайджан с визитом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вылетел с визитом в Азербайджан.

В аэропорту главу государства провожали официальные лица страны.

Турецкий лидер посетит Азербайджан с двухдневным визитом. Визит приурочен ко дню празднования победы Азербайджана в Отечественной войне, которая началась 27 сентября с целью освобождения азербайджанских территорий от оккупации ВС Армении.

Р.Т.Эрдоган примет участие в торжественном параде Победы в Баку 10 декабря.

В рамках визита Эрдогана также ожидается подписание ряда двусторонних документов, которые будут способствовать развитию сотрудничества между двумя братскими странами.