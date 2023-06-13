«Век Турции» станет также веком Тюркского мира.

Об этом говорится в публикации, опубликованной в официальном Twitter-аккаунте Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана после его визита в Азербайджан.

Согласно публикации, будут предприняты совместные шаги для укрепления институционального потенциала организации тюркских государств.

«После выборов 14 и 28 мая мы проявили солидарность, совершив наши первые визиты в Турецкую Республику Северного Кипра и Азербайджан. Да благословит Аллах нашу любовь и нашу дружбу», – подчеркнул Эрдоган.