Эрдоган в зоне землетрясения на востоке Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в субботу в провинцию Элязыг на востоке страны, где накануне произошло сильное землетрясение, сообщает телеканал NTV.

Сообщается, что самолет турецкого лидера приземлился в провинции Элязыг. Ожидается, что Эрдоган посетит районы спасательных работ.

Ранее источник в администрации Эрдогана сообщил РИА Новости, что его субботняя программа в Стамбуле отменена.

Землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в районе города Сивридже провинции Элязыг произошло в пятницу в 20.55. По последним данным, погибли 22 человека и более 1030 пострадали.