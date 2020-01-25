Эрдоган в зоне землетрясения на востоке Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в субботу в провинцию Элязыг на востоке страны, где накануне произошло сильное землетрясение, сообщает телеканал NTV.

Сообщается, что самолет турецкого лидера приземлился в провинции Элязыг. Ожидается, что Эрдоган посетит районы спасательных работ.

Ранее источник в администрации Эрдогана сообщил РИА Новости, что его субботняя программа в Стамбуле отменена.

Землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в районе города Сивридже провинции Элязыг произошло в пятницу в 20.55. По последним данным, погибли 22 человека и более 1030 пострадали.

| 2020-01-25T19:33:55+00:00 25 января 2020, 20:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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