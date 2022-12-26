Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в Черном море обнаружили новое месторождение газа, запасы которого оцениваются в 58 млрд куб. м, передает Sabah.com.

В ходе работ на газовом месторождении Сакарья были обнаружены новые запасы природного газа. Уточняется, что турецкое буровое судно «Фатих» обнаружило запасы газа в поисковых скважинах «Тюркали-1» и «Тюркали-2». По информации издания, об этому президенту доложил министр энергетики и природных ресурсов Фатих Денмез на заседании правительства.

По словам министра, добытый в Черном море газ власти планируют доставить «в жилые дома» в марте 2023 года.