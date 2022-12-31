В 2022 году Турция и Азербайджан провели 12 совместных учений. Об этом на своей странице в Twitter по итогам 2022 года написал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Trend.

«Проведя 12 совместных учений с Азербайджаном, мы повысили наши военные возможности», — приводит агентство слова Эрдогана.

В начале декабря азербайджанские и турецкие военные провели совместные учения в Баку и трех районах Азербайджана — Астаринском, Джебраильском и Имишлинский.

В учениях был задействован личный состав различных видов войск, боевая и инженерно-саперная техника, а также военная авиация двух стран, которые совместно выполняют различные учебно-боевые задачи.

В частности, отрабатывается применение артиллерии, авиации и других видов войск, наведение понтонных мостов через реки, а также высадка десанта в глубину условного противника.

Численность личного состава, участвующего в учениях, и количество привлеченной техники не уточняется.