Эрдоган созвал Высший консультативный совет по противодействию армянским инсинуациям

В Президентском комплексе в Анкаре прошло заседание Высшего консультативного совета под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает Anadolu.

Участники совещания обсудили меры по противодействию беспочвенным антитурецким инсинуациям вокруг событий 1915 года в Османской империи, сообщил по итогам мероприятия глава Управления по связям с общественностью Администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

По его словам, Высший консультативный совет акцентировал внимание на выработке шагов, которые будут препятствовать использованию различными кругами для основанных на лжи и клевете политических целей событий, имевших место в период, полный трудностей и страданий для всех граждан Османской империи.

«На заседании обсуждены шаги по противодействию основанной на беспочвенных домыслах пропаганде, осуществляемой со стороны армянского лобби, использующего события 1915 года в качестве политического инструмента для очернения Турции и ее народа, а также государствами, эксплуатирующими данный вопрос исходя из своих политических расчетов. Также обсуждены действия, направленные на донесение до национальной и международной общественности исторических и правовых аспектов этого вопроса», — сказал он.

Алтун отметил, что в ходе заседания президентом Эрдоганом была подчеркнута бесперспективность попыток «посеять семена враждебности посредством искажения исторических событий».

Напомним, что Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции — Османская империя — совершила в 1915 году так называемый «геноцид» проживавших в Анатолии армян.