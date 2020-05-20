Эрдоган созвал совещание по Сирии, Ираку и Ливии

В резиденции Хубер в Стамбуле под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана прошло совещание по вопросам безопасности.

Как передает Анадолу, об этом говорится в сообщении Управления по связям с общественностью АП Турции.

Согласно информации, участники собрания обменялись мнениями по региональным событиям, непосредственно касающимся безопасности Турции. В первую очередь обсуждена ситуация в Сирии, Ираке и Ливии.

В заседании приняли участие вице-президент Фуат Октай, министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, министр национальной обороны Хулуси Акар, министр внутренних дел Сулейман Сойлу, начальник Генерального штаба генерал Яшар Гюлер, глава Национальной разведывательной организации (MIT) Хакан Фидан, руководитель Управления по связям с общественностью Администрации президента Фахреттин Алтун, командующий Сухопутными войсками генерал Умит Дюндар, командующий ВВС генерал Хасан Кучукакьюз, командующий ВМС адмирал Аднан Озбал и пресс-секретарь президента Ибрагим Калын.

Совещание продолжалось три часа.