Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о продлении зерновой сделки. Об этом сообщает Anadolu.

«В результате наших переговоров с обеими сторонами (Россией и Украиной) мы продлили срок действия соглашения, который истекает 19 марта», — сказал президент Турции.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара продолжает усилия по продлению «зерновой сделки». Об этом он сказал во время своего визита в Египет. Чавушоглу подчеркнул, что Турция продолжает взаимодействовать с ООН по этой теме.