Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна полностью подготовлена к зимнему периоду. По его словам, единственной проблемой является доставка газа гражданам по доступной цене. Об этом сообщает телеканал NTV.

Эрдоган сообщил, все приготовления к зимним месяцам в Турции завершены.

«Наша проблема заключается в том, как доставить природный газ нашим гражданам по более доступным ценам. Мы прилагаем к этому все усилия», — сказал он.

По словам турецкого лидера, в стране на фоне этого, возможно, поднимут заработную плату.

«С учетом новых оценок, которые будут сделаны в декабре, поднять минимальную заработную плату до наиболее подходящей цифры», — цитирует президента Турции телеканал.