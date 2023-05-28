Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган при посещении избирательного участка в Стамбуле, где он голосовал на выборах главы государства во втором туре, раздавал там деньги подросткам.

Как сообщает ТАСС, в руках у него были купюры достоинством 200 лир.

Эрдоган пробыл на участке в средней школе имени Саффета Чеби в районе Ускюдар в азиатской части Стамбула около часа. Район с утра был оцеплен полицией. У участка собрались люди, которые скандировали лозунги в поддержку действующего турецкого лидера.