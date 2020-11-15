Эрдоган рассказал, на чем должны быть основаны переговоры по Кипру

«Сегодня на Кипре живут два народа, есть два отдельных государства. Переговоры о решении (кипрской проблемы – ред.) должны проходить на основе двух отдельных государств», — сказал Эрдоган в ходе визита в непризнанную Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК). Трансляция велась в Twitter-аккаунте турецкого лидера.

Он добавил, что Турция, как страна-гарант по кипрскому урегулированию, «больше не потерпит дипломатических игр», имея в виду геологоразведку месторождений углеводородов на кипрском шельфе. «Ни один шаг в Восточном Средиземноморье без учета справедливых интересов нашей страны и ТРСК не может привести к миру и стабильности», — добавил турецкий лидер.