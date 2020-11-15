Эрдоган рассказал, на чем должны быть основаны переговоры по Кипру

Переговоры по кипрскому урегулированию необходимо проводить, основываясь на существовании на Кипре двух государств, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

«Сегодня на Кипре живут два народа, есть два отдельных государства. Переговоры о решении (кипрской проблемы – ред.) должны проходить на основе двух отдельных государств», — сказал Эрдоган в ходе визита в непризнанную Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК). Трансляция велась в Twitter-аккаунте турецкого лидера.

Он добавил, что Турция, как страна-гарант по кипрскому урегулированию, «больше не потерпит дипломатических игр», имея в виду геологоразведку месторождений углеводородов на кипрском шельфе. «Ни один шаг в Восточном Средиземноморье без учета справедливых интересов нашей страны и ТРСК не может привести к миру и стабильности», — добавил турецкий лидер.
| 2020-11-15T18:16:43+04:00 15 ноября 2020, 20:00|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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