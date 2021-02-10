Эрдоган призвал все партии к участию в разработке новой Конституции

Власти Турции выступают за участие всех политических партий в разработке новой редакции Конституции страны. Мы готовы проявить предельную искренность в данном вопросе.

Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на заседании возглавляемой им парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития (ПСР) в среду в Анкаре, сообщает Анадолу.

Президент отметил, что за 18 лет нахождения у власти ПСР реализовала множество судьбоносных проектов. «Мы горды тем, что к 100-летию основания Турецкой Республики сможем подарить народу и стране первую гражданскую Конституцию», — сказал Эрдоган.

Глава государства заверил, что процесс разработки нового основного закона страны будет вестись не спеша, с учетом мнения всех слоев общества. Новая Конституция должна отвечать требованиям современности, подчеркнул президент.

Президент предложил всем политическим силам до конца текущего года подготовить и вынести на общественное обсуждение свои наработки и предложения по Конституции страны.

Президент Эрдоган отметил, что в ближайшее время правительство Турции обнародует План действий в сфере защиты прав человека. Этот план в числе прочих позволит очертить общие рамки новой конституции, пояснил турецкий лидер.

«Хочу обратиться ко всем политическим партиям, ученым, вузам, НПО, органам СМИ и общественным деятелям. Давайте в течение этого года подготовим и приступим к обсуждению инциатив по Конституции», — сказал Эрдоган.