Президент Турецкой Республики, председатель правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Реджеп Тайип Эрдоган принял в центральном штабе партии делегацию во главе с заместителем председателя партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Таиром Будаговым, находящуюся с визитом в Анкаре.

Как сообщили # в ПЕА, Реджеп Тайип Эрдоган сказал в ходе встречи, что отношения между двумя братскими странами являются образцовыми и успешно развиваются.

Он отметил, что визит делегации ПЕА в Турцию имеет большое морально-политическое значение, является примером дружбы и братства.

Эрдоган поблагодарил Азербайджанское государство и Президента Ильхама Алиева за братскую поддержку, оказанную Турции в ликвидации последствий стихийного бедствия.

Поблагодарив за теплый прием, заместитель председателя ПЕА — руководитель Центрального аппарата партии Таир Будагов сказал, что азербайджано-турецкие отношения, основанные на исторических корнях и общих ценностях, в результате целенаправленной политики лидеров обеих стран вышли на уровень стратегического союзничества.

Подчеркнув, что Азербайджан и Турция всегда рядом друг с другом, зампред ПЕА выразил уверенность, что братская страна быстро преодолеет тяжелые последствия землетрясения. Он отметил, что отношения между правящими партиями двух стран развиваются по восходящей линии, и от имени возглавляемой им делегации пожелал успехов Реджепу Тайипу Эрдогану на предстоящих выборах.