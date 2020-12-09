Эрдоган прибыл с визитом в Баку

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня прибыл с двухдневным визитом в Азербайджан.
Cамолет с главой государства приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев.
Р.Т.Эрдогана встретили официальные лица Азербайджана и турецкие дипломаты, осуществляющие деятельность в Баку.
Президента в поездке сопровождают первая леди Амина Эрдоган, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, спикер правящей партии «Справедливости и развития» Омер Челик, зампредседателя партии Махир Унал, пресс-секретарь Администрации президента Ибрагим Калын и руководитель управления по связям с общественностью АП Фахреттин Алтун.
Визит турецкого лидера в Баку организован по приглашению Президента Азербайджана Ильхама Алиева и приурочен к победе Азербайджана в Отечественной войне.
Глава турецкого государства примет участие в торжественном Параде Победы, который пройдет 10 декабря в Баку.
Ранее была обнародована программа визита Р. Т. Эрдогана в Азербайджан.