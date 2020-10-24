Эрдоган посоветовал Макрону лечить психику

В октябре Макрон выступил с большой речью на тему борьбы с сепаратизмом во Франции. Глава государства сообщил, что 9 декабря представят соответствующий законопроект: он будет направлен на укрепление республиканских ценностей, а особое внимание французские власти уделят обучению детей. Макрон также заявил, что совместно с Советом мусульман Франции необходимо создать организацию, которая позволит построить «просвещенный ислам» в стране. По его словам, необходимо «освободить ислам <…> от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей».

«Что не так у Макрона с исламом и мусульманами? То, что глава государства так относится к миллионам мусульман в своей стране, — это в первую очередь потеря контроля над разумом. Он нуждается в лечении своей психики», — сказал Эрдоган во время выступления в городе Кайсери, трансляция велась в Twitter президента.

Турецкий лидер ранее уже высказывал недовольство по поводу речи Макрона. По мнению Эрдогана, своими словами о борьбе с исламским сепаратизмом глава Франции хочет «рассчитаться с мусульманами». Он также обвинил Макрона в намерении создать тоталитарную «антиисламскую систему» (ria.ru)