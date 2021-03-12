Эрдоган подтвердил налаживание связей с Египтом

Турция и Египет продолжают сотрудничество в дипломатической и экономической сферах, а также на уровне спецслужб.

Об этом, по сообщению агентства Анадолу, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами после пятничной молитвы в Стамбуле.​​​​​​​

По словам турецкого лидера, проблем в контактах с Каиром нет. Эрдоган отметил, что египетский народ должен быть рядом с турецкой нацией, а не с греками.

Турецкий лидер прокомментировал далее тему совместных учений ВС Саудовской Аравии и Греции. «Анкара поднимет этот вопрос перед Эр-Риядом. Полагаем, что этого не должно было быть и не должно повторяться», — сказал Эрдоган.