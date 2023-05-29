28 мая прошел второй тур выборов президента Турции. ЦИК объявил действующего главу государства Реджепа Тайипа Эрдогана победителем голосования. Эрдоган получил 52,14% после обработки 100% бюллетеней, его оппонент от оппозиции Кемаль Кылычдароглу — 47,86%.

Второй тур президентских выборов, как и ожидалось, прошел в напряженной обстановке. Разница между кандидатами составила 4,28%, примерно также как и в первом туре. Сразу после объявления победы, президенту Эрдогану начали поступать поздравления со стороны иностранных государств, в первую очередь его поздравил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Не остались в стороне также Никол Пашинян, Эммануэль Макрон и Джо Байден. Словом, в легитимности этих выборов сомнений нет даже в западных столицах.

Нужно отметить, что при всем том, что Эрдоган – это лидер, который управляет страной порой авторитарными методами, он сохранил демократические институты выборов и, на удивление всем, 20 лет беспрерывно побеждает.

Сразу после выборов, его поздравила также председатель оппозиционной «Хорошей» партии (IYI partisi) Мераль Акшенер, а Кемаль Кылычдароглу завил, что, несмотря на то, что он эти выборы проиграл, продолжит свою политическую борьбу, в то время как члены партии выступили с требованием об отставке Кылычдароглу.

Вопросов к личности Кемаля Кылычдароглу много. В той же республиканской партии были кандидаты посильнее, харизматичнее и имеющие популярность среди общества. К примеру, тот же мэр Стамбула Экрем Имамоглу или мэр Анкары Мансур Яваш, но Кылычдароглу решил сам баллотироваться и проиграл, как и все предыдущие 9 выборов при всей консолидации главных оппозиционных партий.

Однако следует отметить и другое – страна поделена практически поровну, и это не есть хорошо для Турции. Против действующей политики страны выступает 47,86% страны. Причем следует отметить, что самые экономически развитые регионы страны голосуют против Эрдогана, что говорит о фундаментальных экономических и, возможно, социальных проблемах. География и история – это ключ для понимания социологии и экономики того или иного региона. За Эрдогана проголосовали внутренняя, аграрная и, даже можно сказать, отсталая Турция, за Кылычдароглу проголосовала развитая, образованная, наиболее продвинутая часть страны, за исключением курдских регионов, которые не голосовали за Кылычдароглу как кандидата, а голосовали против Эрдогана, но это отдельная тема.

Кылычдароглу победил в Стамбуле, Измире, Анталье, Анкаре и во всех прибрежных средиземноморских регионах Турции, и эти голоса в первую очередь говорят о том, что эти регионы более чувствительны к экономическому положению страны, и они против существующего экономического положения. В поражении Кылычдароглу также сыграла немаловажную роль его антимигрантская линия. Собственно – это самая популярная тема, на которой все кандидаты в Турции пытались заработать дополнительные очки и это ясно, поскольку большинство обывателей видят экономические проблемы страны в мигрантах и в первую очередь в сирийских.

Однако проблема сирийских мигрантов настолько глубока, что нужно изучать все аспекты вопроса и ее влияние также и на настроения в стране. Сирийские беженцы в Турции проживают ни год, ни два, а уже целых 10 лет, кто больше, кто меньше. Это целое поколение людей, которые уже встроены в турецкую общность. К примеру, есть много смешанных семей, где жена сирийка, или муж сириец, и они имеют общих детей. Затрагивает ли антимигрантский вопрос и этих людей? И как быть с ними? Эрдоган прекрасно понимал эту проблему и именно эта прослойка дала ему преимущество в 4,26% разницы. Эти люди возможно и не голосовали бы за Эрдогана, будь у Кылычдароглу более снисходительная позиция по вопросу беженцев.

Отдельный вопрос – это победа Эрдогана в странах ЕС. Поразительно, но при всех проблемах между этими странами турецкая община во Франции, Германии, Голландии, Бельгии, Дании и Норвегии голосовала именно за Эрдогана. Вишенкой на торте стало поздравление Макрона, который сейчас нуждается в более агрессивной Турции, нежели демократа Кылычдароглу. Для понимания, сразу скажем, что любые диаспорские организации бывают под прямым или косвенным контролем тех государств, в которых они находятся.

Победить не значит прокормить

Даже в свои 70 лет, имея определенные проблемы со здоровьем, Эрдоган победил на выборах. Однако победить на выборах можно, но нельзя игнорировать голоса турецкого общества экономически развитых регионов. Они в первую очередь недовольны экономическим положением страны, которая загибается под давлением инфляции и оттоком капитала. В первую очередь иностранного капитала.

Иностранные инвестиции и капвложения в первую очередь зависят от доверия инвесторов в независимые суды, которые защитят их капитал. В Турции в последние годы есть проблемы с доверием к турецким судам, которые за момент правления Эрдогана приняли множество политических заказов, что собственно и привело к такому процессу. Европейские и американские инвестиции покидают Турцию, в то время как инвестиции из стран Ближнего Востока, России, Китая и стран Организации тюркских государств растут. Но одно дело инвестиции в экономику, промышленность и бизнес, а другое дело — политические инвестиции, прибыль от которых видит узкая околополитическая прослойка.

Поэтому экономика Турции остается «ахиллесовой пятой» политики Эрдогана и с этим ему придется что-то делать. Причем следует добавить, что на фоне информации о победе Эрдогана курс лиры на турецкой бирже падал, поскольку инвесторы ставили против действующего президента.

Эрдоган — политик, который может выжать любую выгоду из разных сложившихся ситуаций. К примеру, он сейчас пытается воспользоваться санкциями против России по полной. Открывает газовый хаб, договаривается по «зерновой сделке», договаривается с Россией о переработке зерна и продажи на мировые рынки готовой муки и мучных изделий из российского зерна, параллельный экспорт в Россию и другие прелести сложившейся ситуации.

Все это, конечно же, хорошо, но постепенное скатывание экономики страны в монополии, политико-олигархический бизнес не дает Турции значительного рывка и не улучшает жизнь простым гражданам, которые недовольны текущим положением дел. Поэтому, Эрдогану, как и полагается сильному лидеру страны, за которую он ответственен, и которую он вывел на новый уровень, который получил еще один шанс от своего народа, необходимо сейчас пойти на глубокие экономические реформы. Возможно, это его последний срок…