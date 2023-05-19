Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не намерен менять экономическую политику страны в случае своей победы во втором туре президентских выборов 28 мая.

Как передает #, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на CNN.

«Абсолютно. Потому что я видел результаты, когда я еще был премьер-министром. Благодаря реализации такой же политики я увижу результаты снова, я это знаю», — сказал он.

Отметим, что по итогам первого тура, который состоялся 14 мая, Эрдоган набрал 49,51% голосов избирателей, а его основной оппонент — Кемаль Кылычдароглу — 44,88%.