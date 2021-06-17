Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил, что в рамках подписанной с Азербайджаном Шушинской декларации может идти речь о создании на азербайджанской территории военной базы ВС Турции. Об этом он сказал в четверг журналистам по возвращении из Азербайджана, передает телеканал NTV.

«Это [вариант с созданием базы] не выходит за рамки положений [декларации]. Развитие этого вопроса возможно. Эта тема может получить свое развитие в ходе консультаций президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом РФ Владимиром Путиным. И в ходе наших переговоров она тоже может реализовываться по-своему», — сказал он, отвечая на вопрос о вероятности появления военной базы Турции в Азербайджане.

Турецкий лидер отметил, однако, что «первоочередным на данный момент является вопрос об обеспечении гарантий [безопасности] на протяжении всей границы [Азербайджана] и ее защите». (ТАСС)