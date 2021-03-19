Эрдоган назвал ответ Путина Байдену умным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал недопустимыми высказывания президента США Джо Байдена в адрес президента РФ Владимира Путина, и приветствовал реакцию российского лидера по данному вопросу, сообщает Агентство Анадолу.

​​​​​​​«Слова Байдена в адрес Путина не к лицу​​​​​​​ государственному деятелю», — сказал турецкий лидер в беседе с журналистами после пятничной молитвы в Стамбуле.

«Подобные слова не подобает использовать в адрес руководителя такого государств, как Россия. На мой взгляд, Путин дал очень умный ответ», — сказал глава государства.

Касаясь отказа лидеров ЕС от санкций в адрес Турции, Эрдоган сообщил, что в ближайшее время обсудит с представителями Евросоюза широкий спектр двусторонних связей, в том числе обновление соглашения по Таможенному союзу и упрощение визового режима.