Власти Турции планируют предпринять действенные шаги, направленные на снижение уровня инфляции, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в телеобращении по итогам заседания Кабмина республики, сообщает Anadolu.

«Сейчас наша главная проблема — высокая инфляция. Мы ее тоже преодолеем», — заявил турецкий лидер.

По словам главы турецкого государства, соответствующие ведомства Турции будут следить за тем, отразится ли снижение НДС на ценах, и введут необходимые санкции против компаний, противодействующих данной мере.