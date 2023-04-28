Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его основной соперник на президентских выборах лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу планируют провести митинги в Стамбуле в один день, но в разных районах. Об этом сообщает в пятницу новостной портал Haberler.

По его данным, митинги пройдут в крупнейшем мегаполисе страны за неделю до выборов, которые намечены на 14 мая. Эрдоган планирует выступить перед сторонниками в Саду нации на территории бывшего аэропорта им. Ататюрка, а Кылычдароглу — в парке Мальтепе Орхангази.

В президентских и парламентских выборах 14 мая, согласно данным ЦИК, смогут принять участие 64 млн граждан Турции. Всего в стране и за ее пределами будет установлено 191 884 урны для голосования. В президентских выборах участвуют четыре кандидата, основными претендентами на высший государственный пост считаются действующий президент и лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу. В выборах в парламент участвуют 26 партий.

Местные политологи не исключают проведения президентских выборов в Турции в два тура, так как опросы общественного мнения пока не выявляют явного фаворита президентской гонки. Для победы в первом туре на выборах президента Турции необходимо набрать минимум 50% голосов плюс один. Многие эксперты считают такой исход маловероятным. В таком случае предстоит второй тур выборов, который состоится 28 мая. Победителем будет признан кандидат, набравший большинство голосов.