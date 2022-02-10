Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в четверг телефонный разговор с коллегой из Польши Анджеем Дудой. Об этом, как информирует Агентство Анадолу, сообщает Управление по связам Администрации президента Турции.

Президент Польши в начале разговора пожелал скорейшего выздоровления главе турецкого государства и его супруге Эмине Эрдоган. Президент Турции выразил слова благодарности за добрые пожелания.

Стороны обсудили состояние и перспективы углубления отношений между двумя странами, а также региональную повестку дня.

Президент Эрдоган выразил надежду на дальнейшее развитие турецко-польских связей по всем направлениям, отметив, что стратегическое партнерство должно углубляться в том числе благодаря формированию механизма Совета стратегического сотрудничества высокого уровня.

Затрагивая тему кризиса между Россией и Украиной, Эрдоган сообщил, что Анкара внимательно отслеживает развитие ситуации в Черноморском регионе. Турция продолжает усилия по снижению напряженности, сказал Эрдоган.