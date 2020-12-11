Эрдоган: «ЕС не выполнил обязательства перед Турцией»

Саммит лидеров ЕС не оправдал антитурецких ожиданий целого ряда стран, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами после пятничной молитвы в Стамбуле.

По его словам, позиция противников Анкары была предвзята, а позитивные шаги Анкары минимизировали вероятность негативных сценариев в отношении Турции.

Глава государства подчеркнул, что здравомыслящие страны ЕС не пошли на поводу у противников Турции.

По словам Эрдогана, позиция Анкары по данному вопросу максимально полно отражена в сегодняшнем заявлении МИД Турции.

Глава турецкого государства выразил уверенность в том, что и мартовский саммит лидеров ЕС не оправдает ожиданий антитурецких кругов.

«Позиция Турции — правая. Анкара требует лишь того, что ей полагается. Тем более, что на сегодня в повестке дня ЕС значится множество обязательств не выполненных перед Турцией. Речь идет, в том числе, об упрощении визового режима и Таможенного союза. Надеюсь, что все эти вопросы будут улажены в кратчайшие сроки», — сказал Эрдоган.

Президент отметил, что у Турции налажены глубоко укоренившиеся политико-экономические отношения как с США, так и с ЕС, и обе стороны не могут игнорировать этот факт или рисковать этими отношениями. Турция не предпринимала никаких шагов, чтобы нанести ущерб духу этих отношений и не собирается делать этого впредь, сказал Эрдоган. (haberler.com)