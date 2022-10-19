Торжественное открытие Международного аэропорта Зангилан запланировано на четверг, 20 октября с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Строительство воздушной гавани на освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана продолжалось полтора года.

Фундамент второго по счету аэропорта на освобожденных от оккупации землях Азербайджана был заложен главой азербайджанского государства 26 апреля 2021 года.

Зангиланский аэропорт построен в соответствии с самыми высокими международными стандартами.

Первый технический рейс из аэропорта был осуществлен 9 сентября на самом большом пассажирском самолете страны.

Протяженность взлетно-посадочной полосы аэропорта составляет 3000 метров, ширина — 60 метров. Пропускная способность терминала- 200 пассажиров в час.

В воздушной гавани смогут беспрепятственно совершать посадку и взлетать все широкофюзеляжные самолеты, включая большие грузовые.

Платформа аэропорта рассчитана на одновременное обслуживание восьми самолетов.

Автоматические системы и диспетчерская вышка в аэропорту отвечают международным стандартам гражданской авиации и транспорта.

В строительстве воздушной гавани также принимали участие турецкие компании.

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов 14 октября подписал Распоряжение о присвоении аэропорту в Зангилане международного статуса, а МИД страны было поручено направить информацию в соответствующие международные структуры.

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) включила аэропорт в список международных аэропортов с кодом ZZE.

Также обслуживать пассажиров продолжает аэропорт Физули, торжественной открытый в октябре прошлого года в освобожденном от армянской оккупации Физули при участии лидеров Турции и Азербайджана.

Правительство Азербайджана также планирует построить аэропорт в Лачине. (Анадолу)