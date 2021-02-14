Эмиратский зонд Hope прислал первое фото Марса

Ранее во вторник автоматическая межпланетная станция Объединенных Арабских Эмиратов Hope («Надежда») вышла на орбиту Марса спустя полгода после запуска. ОАЭ стали пятой страной мира, достигшей Марса. Выход зонда на орбиту «красной планеты» состоялся, как и было запланировано, в 19.42 по местному времени (18.42 мск), после чего начался процесс торможения, чтобы войти в зону гравитационного захвата. Зонд пролетел от Земли до Марса почти 500 миллионов километров. Его запуск состоялся 20 июля на японской ракете-носителе H-IIA с территории космического центра Танэгасима в Японии.

Орбитальный аппарат, который появился на орбите Марса высотой 40 тысяч километров, предназначен для изучения климата и нижних слоев атмосферы «красной планеты». Полностью сконструированный арабскими учеными и инженерами зонд достиг Марса в 2021 году, когда ОАЭ будут отмечать 50-летие со дня основания государства. Эмиратские власти называют это первой арабской миссией к Марсу и придумали девиз, начертанный внутри зонда: «Нет ничего невозможного». ОАЭ запланировали на ближайшие годы обширную программу освоения космоса, которая началась с отправки на МКС в 2019 году первого эмиратского космонавта Хаззаа аль-Мансури. В настоящее время они ведут отбор новых кандидатов в эмиратский космический отряд и планируют основать на Марсе поселение.(РИА Новости)