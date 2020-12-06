Эмир Кувейта принял отставку правительства страны

Эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер Ас-Сабах в воскресенье принял отставку правительства страны. Об этом сообщило кувейтское информационное агентство CUNA.

В сообщении отмечается, что глава государства «принял отставку премьер-министра и всех членов кабинета». Эмир также поручил действовавшему до последнего времени правительству продолжать свою работу до формирования нового кабинета.

Отставка правительства последовала после проведенных в субботу выборов в Национальное собрание (парламент) страны.

Однопалатный парламент Кувейта состоит из 50 депутатов, избираемых на четыре года в ходе всеобщего прямого голосования. В него входят также министры, имеющие консультативные функции, и их численный состав не должен превышать одной трети состава законодательного органа.

По результатам вчерашнего голосования только 19 из 50 законодателей из Национального собрания предыдущего созыва вновь займут свои кресла. Ни одна из 28 женщин-кандидатов не прошла в новый парламент эмирата.