Песня «Благодарю, Мама» войдет в состав нового альбома EMIN’а, релиз которого пройдёт уже в эту пятницу, 12 мая, сообщает #.

Накануне премьеры альбома Артист делает небольшой подарок для всех своих слушателей и единомышленников – клип на новую песню.

Смотреть на YouTube: https://youtu.be/v8ZiXa2V-m4

«Иногда нас разделяют расстояния, заботы и дела, время. Но в этой суматошной жизни есть самые главные и неизменные вещи для меня – семья и любовь. Мама, я хочу, чтобы ты всегда знала и помнила, что я очень сильно тебя люблю. Эта песня запала мне в душу с первых нот, как я услышал ее, она выражает все мое отношение и всю мою благодарность тебе. Благодарю тебя, Мама. Будь рядом еще много-много лет. Твой сын, Эмин» — комментирует выход видео EMIN, посвящая песню и видео своей маме, Ирине Агаларовой.

Скачать и слушать песню: https://bnd.lc/eminmama

Продакшн: Короче, Медиа

Режиссер: Анна Овчинникова

Оператор: Леонид Прощак

Продюсер: Сергей Пьянков, Анастасия Стрементарева

Авторы песни: Иван Магда и Екатерина Приходько

Аранжировка песни: Саша Лев Коновалов