Компания Жара Ивентс анонсировала концертный сезон лета 2023 в Sea Breeze Resort.

Как сообщает #, 10 июня на сцену выйдет автор и исполнитель самых романтичных баллад Jah Khalib.

24 июня эстафету примет главный хедлайнер музыкальных чартов Азербайджана Jony.

8 июля танцпол дрогнет от бешеной энергетики Hammali & Navai.

22 июля на летнюю сцену Sea Breeze Resort выйдет народный артист Азербайджана EMIN, а значит уровень харизмы, романтики и любви зашкалит всевозможные пределы.

Билеты на концерты уже в продаже.