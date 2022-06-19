Народный артист Азербайджана EMIN пообщался в Баку с представителями СМИ на пресс-конференции, посвященной старту летнего музыкального сезона Sea Breeze Summer Live.

Отвечая на вопросы #, певец рассказал, что осенью примет участие в юбилейных концертах, посвященных 80-летию со дня рождения Муслима Магомаева в Баку и Москве.

Бакинский юбилей будет отмечен на сцене Дворца Гейдара Алиева. EMIN готовится к нему с особым чувством – певца связывала с легендарным артистом большая дружба. EMIN всегда с гордостью говорит о том, что во многом на сцену вышел благодаря Муслиму Магометовичу, который в свое время заметил потенциал и талант тогда еще юного Эмина.

Узнаем, что на концерт в Баку прилетели близкие друзья EMINA и партнеры по творчеству. Это вокальный продюсер, а с недавних пор еще и один из любимых авторов певца – Константин Ноников из России и Роб Голдстоун из США, — человек, с которым EMIN уже делал большие международные проекты, а в этот раз, так вообще, готовим нечто из разряда wow.

Речь о новом альбоме, посвященном еще одному кумиру EMINA – Элвису Пресли, к творчеству которого он часто обращается в своей музыке. Певец подчеркнул, что работа будет масштабная, а руководить процессом будет продюсер с мировым именем. Кто именно EMIN пока говорить не стал, но перечислил впечатляющие имена людей, с которыми тот работал – Уитни Хьюстон, Тони Брекстон, Селин Дион.

Коснулся певец и своего детища – фестиваля «ЖАРА», который по уважительным причинам откладывается уже который год подряд.

«В этом году в Баку должны были приехать свыше 300 артистов, которые выступали бы на протяжении 5 дней. Постараемся все устроить на следующий год. Фестиваль «ЖАРА» носит гастролирующий характер. До пандемии мы заключили контракты с Израилем, Германией, ОАЭ, США. Контракты эти в силе, так что это вопрос времени», — говорит EMIN, подчеркивая, что основной фестиваль он хотел бы оставить на берегу Каспия, в Sea Breeze.

Пока же бакинцы и гости города продолжат наслаждаться серией летних концертов Summer Live. Следующим на сцену – 2 июля выйдет Джони, затем, 16 июля – Зиверт, 27 июля – Кенан Догулу. Анонсировал EMIN и пятый концерт, который приятно удивит поклонников музыки 80-90-х.

«Готовим сборный концерт зарубежных звезд, музыка которых была популярна в 80 и 90-х годах», — говорит певец.

Рассказывая о планах, EMIN упоминает о новом треке, который записал с Нониковым в Баку.

В последнее время фанаты певца разбирают песни артиста буквально по нотам, выискивая в них “следы” из его личной жизни.

Корреспондент # интересуется у EMINa – как на это реагировать и что думать?

«Эти песни не всегда привязаны к жизни, но в принципе, каждая из них – это отдельная история. Я считаю, что целостность любого произведения заключается в том, что помимо эмоциональной составляющей, оно должно нести какой — то смысл. Проблема современной музыки в том, что часто попросту невозможно понять, что хочет сказать артист или автор песни. А я все – таки люблю смысловые песни. Костя (Константин Ноников, Авт.) смог угадать, мне очень нравятся его тексты», – говорит певец и советует поклонникам не искать подвоха в грустных нотах:

«Грустная песня – это не плохо. Это о том, что в жизни человека произошли какие-то переживания, и что он осознает их, а значит, и сможет корректировать ситуацию. Поэтому грустная песня – это всегда путь к следующему этапу. К лучшим переменам».