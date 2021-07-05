Интервью с ультрамарафонцем Эльмиром Аскеровым.

— Расскажите, как вы пришли к этому виду спорта?

— Через спор в апреле 2018 года. Мой друг не верил, что я смогу пробежать за раз 30 км. После спора, через три месяца я поучаствовал в первом забеге – это был московский полу-марафон, и после его окончания, в тот же вечер я записался еще на три других забега. Первый проходил в Санкт- Петербурге тоже в 2018 году, назывался «Северная столица», потом состоялся забег в Лужниках, в Москве и третий был обычный «Московский» марафон. Тогда я даже не догадывался, что буду участвовать в дальнейшем уже на профессиональном уровне. В Санкт-Петербургском забеге я познакомился с одним азербайджанцем, который живет в Измире, тоже участвовавшим в забеге. После марафона мы вместе пообедали, многое обсудили и в дальнейшем сдружились. Именно он помог мне, рассказал обо всех нужных нюансах забегов, после этого я стал относиться к забегам более профессионально.

— Какие виды марафона существуют на сегодняшний день, и какой ландшафт используется на забегах?

— Марафон отличается местностью, это может быть асфальт, грунт, горный или лесной ландшафт, стадион.

Существует 3 вида забега:

— ультратрейл (в пустыне, в лесу, в горах)

— ультра марафон (на плоской поверхности)

-пеккярт (забег, где нужно пробежать дистанцию 6.6 км, и потом отдыхаешь, выигрывает тот, кто остается на последний круг, то есть идет до конца, но уже единственным участником.)

Самые интересные — это ультра марафоны и ультра трейлы, там, где меняется рельеф.

— Что можете сказать о беге на территории Азербайджана, насколько этот вид спорта популярен, и с какими сложностями вы сталкивались на марафонах. Есть нюансы, которые вы хотите упростить или наоборот усложнить для хорошего забега?

— Увы, у нас легкая атлетика неуважаемый вид спорта. У нас на родине проводится лишь один официальный полумарафон в мае месяце, дистанция 21 км. В прошлом году планировали провести трейл, из-за карантина его отменили. Хотелось бы добавить количество забегов, тем более у нас есть хороший рельеф, много горных районов, где можно трейлы провести. У нас очень красивые города, где можно провести полумарафоны. А наш любимый Баку и вовсе достоин настоящего марафона.

— Какую пользу или вред может принести бег обычному человеку, не являющемуся спортсменом?

— Обычные, беговые нагрузки здоровому человеку, не страдающему сложными заболеваниями, не повредят, главное выбрать правильную обувь. В зависимости от интенсивности беговых нагрузок человек может получить пользу, если пробегает более часа на низком, интенсивном пульсе. В таком случае, очень хорошо развивается сердечно — сосудистая система.

Бег приводит к потере веса, к обновлению всего тела, к красивой коже, к улучшению качества волос, и к выработке гормонов, которые вырабатываются только после бега. У тех, кто пробегает более 2 часов, вырабатываются новые нейроны, улучшается мозговая деятельность.

— В каких соревнованиях вы принимали участие?

— Я участвовал в московском полумарафоне и в 2 марафонах, питерском полумарафоне, 100 –километровом марафоне в Ростове-на-Дону. Суточный забег в Тайване, ультра трейл в Эльтоне, пробег в Николо- Ленивец, и суточный забег Шри Чинмой. Я занимал дважды второе место, пятое место.

— Обычные любители часто собирают деньги для того чтобы иметь возможность участвовать в забегах. А как профессионалы оплачивают свои марафоны?

— Элитных бегунов обычно зовут по приглашению, в остальном все оплачивается из своего кармана, 150- 200 евро за участие, в зависимости от расстояния и места. За некоторых платят спонсоры, но это те, кто представляют бренды, банки и т.д. Например, у нас в Азербайджане можно пробежать трейл на 23 км за 20 азн. В России, он стоит 10 000 руб – это около 140- 150 долларов. Берлинский марафон будет проходить в 2021 и стоит 160 евро. В стоимость входит билет, виза, жилье. Я записан на него еще с прошлого года.

В Тайване же забег будет стоить 2000- 3000 долларов, из -за перелета, плюс неделю нужно проходить акклиматизацию.

— Есть ли марафон, в котором вы хотите участвовать, но не можете из-за отсутствия финансов?

— Да, например, забег Де Саблос — семидневка в Южной Америке, по пустынной местности, стоит он 500 евро, и это только взнос за билет и перелет. Есть забеги в джунглях, в Бразилии, перелеты туда тоже стоят космических денег.

— Для профессионала каждая секунда на счету. Как вы, будучи бегуном, максимально тратите время и энергию во время забега?

— Время забега можно сэкономить благодаря правильному питанию, правильной и удобной одежде, рюкзаку, куда собираем все необходимое. Если есть возможность, мы ставим свои столы со всем необходимым. Это или наши столы, куда мы приносим все необходимое, или столы организаторов, где все бесплатно, это входит в стоимость оплаты. Я всегда приношу все с собой, начиная со стола и заканчивая продуктами, и когда мне нужно пью воду или делаю необходимые смеси, которые заранее делать нельзя, так как они быстро портятся. Иногда заранее договариваюсь с человеком (саппортом) , который по моим указаниям делает все необходимое к нужному кругу, я подбегаю, выпиваю данную смесь и бегу дальше

— Есть ли особая диета перед марафоном?

— Есть два варианта диеты — углеводная разгрузка на 3 дня, где питаются только белками и уже за день, или за два начинают питаться углеводами, что помогает пробежать дольше обычного.

Те, кто бегает ультрамарафоны, предпочитают перед соревнованиями 48 или 72- часовую голодовку, основанную на водном режиме питания. Я не ем 48 часов, а после ровно двое суток заправляюсь углеводами и выхожу на старт. Это активизирует липидный обмен. Если дистанции скоростные, то заранее ежедневно до марафона надо пробегать очень короткие, скоростные тренировки. Если это ультра дистанции, то бегать смысла нет.

— Как-то вы участвовали в марафоне с пищевым отравлением. Как вы дошли до финиша, несмотря на тяжелое положение?

— Для того чтобы понимать, как человеку удается преодолевать такие дистанции с отравлением или травмами, надо понять, что ультра дистанции пробегаются осознанно мозговой деятельностью, а не телом. Человек при этом может быть неподготовленным физически. Например, у меня был случай, когда я пробежал 100 км без подготовки, но мне надо было это сделать, и я это сделал, настроив силу воли. Несмотря на отравление, мне тогда было жалко мою физическую форму, ведь физически я был силен и мог пробежать до конца, и чтобы не потерять весь беговой сезон я рискнул и добежал до финиша. Это больно, сложно и опасно. Но, если ты владеешь своим разумом и понимаешь процессы в теле, знаешь, как себя обезопасить и выжить, то иногда можно принимать такие рискованные решения.

— Расскажите о своем недавнем забеге, посвященном ветеранам войны. Как появилась эта идея, и как смогли ее воплотить?

— Задумка данного забега, сформировалась в день освобождения Шуши нашей армией, хотя мысль пробежать из Баку в Шушу (400 км) появлялась и раньше. Написал в соцсетях, чтобы узнать мнение сообщества и о забеге, и о маршруте. При составлении проекта я понял, что 3-4 дня будут не особо интересны, так как не все смогут прочувствовать атмосферу и настроение данной задумки, и решил разбить проект на 44 беговых дня, на дистанцию около 3000 км. Каждый км я посвятил одному покойному ветерану войны. Пробегал я два дня, и потом один или два дня давал время на восстановление организма. И так до тех пор, пока не пробежал весь марафон полностью.

— Во время забегов были травмы?

— Во время забегов я получил множество травм. Первая часть проекта проходила в Турции,120 км с набором высоты около 5 000 м. На это нам дали лишь сутки, и я преодолел меньше чем за 19 часов эту дистанцию. Там я не раз падал, заблудился по дороге, получил порезы и ссадины. Самая тяжелая травма была в Баку – хондромаляция левого, коленного сустава. Также были проблемы с ногтями на ногах, пришлось включать импровизацию и создать из кроссовок подобие тапочек, дабы избежать соприкосновения ногтей и обуви.

— Какие забеги планируете в ближайшем будущем?

— После завершения проекта у меня запланировано 2 забега, на которые уже давно зарегистрирован, и где все уже оплачено. Первый забег состоится уже в августе — это 201 км в полупустыне, около озера Эльтон, где проводится ежегодный забег. Второй забег пройдет в сентябре – это Берлинский марафон. Есть также в планах 2 дополнительных забега, на которые хочу попасть – первый, это двухсуточный забег в чемпионате Украины, и второй, Стамбульский забег, уже в начале декабря. Самый последний забег этого года состоится 31 декабря- 1 января, суточный забег в Смоленске, где я уже участвовал ранее, но хочу попасть вновь и победить.

— Практические советы тем, кто хочет научиться бегать.

— Для тех, кто хочет научиться бегать главное усвоить, какие цели вы преследуете. После осознания этих целей нужно четко понять, готовы ли вы физически, финансово, и есть ли для этого необходимое количество времени. Если да, то начинайте бегать, но для начала купите удобное снаряжение. Бегайте постепенно, например, используйте интервальную тренировку — 100 метров бега, 30 метров ходьбы. Постепенно, спустя недели усиливайте нагрузку. За три часа до тренировки не питайтесь, можно только воду, и каждые 20 минут тренировки выпивайте 50-70 мг воды. Прием пищи, можно начать сразу после тренировки.