Герцог Йоркский Эндрю, второй сын королевы Великобритании Елизаветы II, вынужденно отказался от попечительства над рядом общественных организаций на фоне выдвинутых против него в США обвинений в изнасиловании. Как сообщил в четверг Букингемский дворец, принц также лишился почетных воинских званий.

«С одобрения и согласия королевы военная приписка и королевский патронаж герцога Йоркского были возвращены королеве», — сказано в заявлении. Источники агентства Reuters также добавили, что в свете скандала по отношению к принцу Эндрю перестанет использоваться обращение «Его Высочество». Кроме того, его общественные обязанности как члена королевской семьи будут перераспределены между другими представителями правящей династии Виндзоров.

В среду суд Южного округа в Нью-Йорке отказался отклонить поданный против принца Эндрю гражданский иск. Американка Вирджиния Джуфре (до замужества — Робертс) обвиняет герцога Йоркского в том, что он несколько раз вступал с ней в сексуальную связь против ее воли, когда ей было 17 лет. При этом уголовное дело против принца не ведется.