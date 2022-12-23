Президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым высказал озабоченность в связи с напряженностью на Южном Кавказе. Об этом говорится в сообщении Елисейского дворца, распространенном в пятницу по итогам беседы двух лидеров.

Президент Франции высказал глубокую озабоченность в связи с возобновлением напряженности на Южном Кавказе. Он призвал соблюдать соглашение о прекращении огня от 9 ноября 2020 года и обеспечить свободное передвижение по Лачинскому коридору», — отмечается в заявлении.

Макрон, как указывается в коммюнике, «также говорил о неотложности обеспечения беспрепятственного доступа гуманитарных организаций и учреждений ООН к населению». «Президент Алиев заявил о своем намерении следить за обеспечением свободного передвижения по коридору», — добавили в Елисейском дворце.

В администрации Макрона отметили, что «оба президента согласились продолжить переговоры вместе с другими сторонами, чтобы найти долгосрочное политическое решение в регионе». Макрон и Алиев условились «вновь переговорить друг с другом в ближайшие недели», сообщили в Елисейском дворце. (ТАСС)

