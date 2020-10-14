Элиф Шафак, оскорбившая турецкую нацию, нацелилась и на Азербайджан, но получила достойный ответ

Народные писатели и поэты Азербайджана: Анар, Эльчин, Чингиз Абдуллаев, Кямал Абдулла, Натик Расулзаде, Афаг Масуд, Фикрет Годжа, Нариман Гасанзаде, Рамиз Ровшан, Вахид Азиз, а также их коллеги, публицисты и переводчики Интигам Гасымзаде, Солмаз Ибрагимова, Вагиф Велиханлы, Аждар Ол, Рашад Меджид, Салим Бабуллаоглы, Ильгар Фахми, Азер Туран, Гюнель Анаргызы, Хаял Рза, Гулу Агсес, Мехмет Нури Пармаксыз, Нуруллах Четин и Ильтер Йешилай написали открытое письмо известной турецкой писательнице Элиф Шафак.

# приводит текст письма, а ниже объясняет суть происшедшего:

«Обращаемся к Вам от имени Вашей многотысячной читательской аудитории из Азербайджана. Вчера на Вашей странице в Twitter мы с большим сожалением прочитали пост, в котором Вы выставили фото и поблагодарили своего армянского друга. Мы не хотим сейчас выяснять, что подвигло Вас на написание этого обращения и размещение его в соцсети, в которой у Вас огромная армия подписчиков и почитателей со всего мира.

Хотим лишь сказать, что эта Ваша публикация вызвала огромный шквал негодования и возмущения в стране, где идет освободительная война против армянской агрессии, против армянских вооруженных сил, оккупировавших азербайджанский регион Нагорный Карабах, а также семь прилегающих к нему районов, где ежедневно льется кровь невинных детей, погибает огромное количество мирных людей и солдат, сражающихся за освобождение своей земли.

Если Вы не знаете или не хотите знать историю данного конфликта, по этому поводу нам остается только сожалеть и выразить надежду, что после огромного количества писем и жалоб на Ваш необдуманный и безответственный пост, Вы все же потрудитесь и почитаете подлинную, а не сфальсифицированную Вашими армянскими консультантами историю карабахского конфликта.

Мы приведем ниже несколько достоверных ссылок, с неоспоримыми доказательствами того, кто был зачинщиком этого конфликта, в результате которого Азербайджан потерял 20% своей территории и приобрел 1 млн. беженцев.

Наверное, когда Вы размещали этот пост, Вы думали, что делаете благое дело и призываете людей к миру. Но хотим довести до Вашего сведения, что Вы вызвали совершенно другую реакцию, оскорбив чувства тысяч людей, которые целыми днями молятся за то, чтобы Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, вернул беженцев к своим очагам и возродил справедливость, доказав всему миру, что в состоянии защищать себя и свою землю от агрессора.

Вы писатель, Вы женщина и Вы должны понимать, что призывая к миру, нужно думать не только о том, как угодить своим друзьям, но и как это будет выглядеть в глазах тех, кто каждый день и каждую ночь подвергается ракетным обстрелам в Гяндже, Тертере, Агдаме, Барде, Мингечевире и других городах Азербайджана, теряет детей и родителей, остается без крыши над головой.

Великая отечественная, освободительная война азербайджанского народа слишком святое понятие для каждого, кто считает себя тюрком, и нам очень и очень жаль, что в данном вопросе Вы проявили себя не как «миротворец», а безответственный и необъективный наблюдатель.

Очень надеемся, что осознав свою ошибку, Вы найдете в себе силы извиниться перед азербайджанским народом, как это уже сделали некоторые ангажированные армянской стороной звезды из социальный сетей».

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Как сообщает «Зеркало», вчера Элиф Шафак размесила на своей странице музыкальный видеоролик с участием бельгийского музыканта с армянскими корнями Севака Аванесяна, который, по сообщению армянских СМИ, «прилетел в Карабах с миссией мира сыграть в соборе Шуши и в местной мечети». При этом Элиф Шафак призвала делиться данным видео и поблагодарила депутата от прокурдской Народно-демократической партии Турции Гаро Пайлан за то, что он распространил этот ролик.

Стоит напомнить, что в 2006 году Элиф Шафак была судима по обвинению в оскорблении нации, так как один из героев ее романа «Ублюдок из Стамбула» назвал массовое убийство армян 1915 года геноцидом. Ей грозило тюремное заключение сроком до трех лет. Однако, ввиду недостаточностью улик была оправдана.

Википедия представляет Элиф Шафак как «армянскую» и «британскую» писательницу из семьи дипломатов. Родилась во Франции, жила в Испании и Иордании, затем приехала в Турцию. Год стажировалась в США. В настоящее время живет в Турции и США, пишет на турецком и английском языках, сотрудничает с прессой США и Европы. Книги Шафак переведены на многие языки. В 2007 Союз книгоиздателей Турции вручил писательнице Премию свободы слова. Кавалерственная дама Ордена искусств и литературы (Франция).

В 2017 году писательница сделала публичный каминг-аут, признавшись, что всегда являлась бисексуалкой, но сделать откровенное признание она решилась только сейчас.