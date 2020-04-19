Экзамен на прочность или Коронавирус разваливает союзы и блоки

Перед всеобщей бедой стираются грани национальностей и вероисповеданий и люди объединяются, чтобы противостоять общей угрозе и помочь друг другу. А не для того ли были созданы действующие в мире блоки и союзы государств? Не поддержка ли своих членов является главной их задачей? Почему, в то время как страны, находящиеся в давней конфронтации, оказывают помощь друг другу, союзы государств оказались беспомощными перед коронавирусом? Ведь беда не накрыла все государства и континенты разом. У многих стран была определенная фора и в тот период они могли бы оказывать помощь другим. Но не случилось. Более того, они сами оказались не готовыми к пандемии, слишком несерьезно отнеслись к проблеме.

Уже позже, когда уже грянул гром, стали собираться ООН, НАТО, Тюркский совет, страны G20 и G7, Европарламент, ОИС и пр. международные организации в том или ином составе. Поговорили, порассуждали в формате видеоконференций, приняли резолюции, но на практике так ни к чему и не пришли.

Самый наглядный пример тому — ситуация вокруг Италии, страны-члене Евросоюза, которая так и не дождалась в разгар эпидемии помощи от союзных государств или от самой структуры. В то время как, находящиеся в противоборстве на протяжении многих лет государства протянули в сей тяжелый момент руку помощи друг другу. Израиль и Палестина даже создали совместный штаб по борьбе с коронавирусом, Турция откликнулась на просьбу Израиля, отношения с которым обострились в 2017 году после того, как США признали Иерусалим столицей еврейского государства, предоставить медицинское оборудование для борьбы с пандемией. Министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа подтвердил, что наряду с Палестиной в Израиль тоже направят маски, защитные костюмы и тесты на выявление коронавируса. Президент США Дональд Трамп предложил отправить в Иран партию аппаратов ИВЛ для борьбы c пандемией коронавируса, Россия и США тоже обменялись гуманитарной помощью, и только Армения стала в позу, заявив, что просила от Анкары не гуманитарной помощи, а содействия в «доставке армянских граждан домой».

Вообще, по большому счету каждая страна оказалась один на один с вирусом. С учетом высокой контагиозности коронавируса страны с целью снижения риска инфицирования первым делом стали закрывать сухопутные границы, потом закрыли и воздушные сообщения, причем внутри даже не только союзов, но и федераций. Страны Шенгенской зоны закрылись друг от друга, то же самое сделали государства-члены СНГ, а Чечня вообще закрылась от всей Российской Федерации. Что же НАТО или ОДКБ? Военные блоки, призванные защищать каждую из стран-участниц в случае угрозы? Или Большая двадцатка или Большая семерка? К сожалению, в этой ситуации они продемонстрировали полную несостоятельность. Представить, что в Советском союзе, случись эпидемия, закрыли республики друг от друга, весьма трудно. Да, конечно, приняли бы меры высокого уровня защиты, мобилизовали бы все возможности конкретной республики, вместе с тем все остальные члены союза были бы привлечены к борьбе с заразой.

Сегодня же, на поверку, все международные институты потерпели фиаско. Неспроста в разгар пандемии Дональд Трамп обличил ВОЗ и пригрозил прекращением ее финансирования.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 14 апреля в Брюсселе накануне видеоконференции министров обороны стран НАТО призвал союзников извлечь уроки из кризиса, вызванного пандемией SARS-CoV-2, и позаботиться об улучшении своей готовности к подобным ситуациям в будущем. Указав при этом партнерам по НАТО на необходимость сокращения зависимости от поставок медицинского оборудования из третьих стран, стимулирование собственного производства в этой области и создание запасов медоборудования, лекарств и средств защиты. Спрашивается, а почему надо было дожидаться, чтобы случился такой масштабный кризис? Разве это не само-собой разумеющееся требование в границах любого военного союза? Почему Столтенберг сейчас говорит о «важности устойчивости перед кризисами», подразумевая способность отдельных членов альянса противостоять вызовам безопасности, тогда как НАТО как альянс западных государств по своей сути обязан координировать действия стран-союзников по любым вопросам, затрагивающим жизненно важные интересы его членов, включая события, способные поставить под угрозу их безопасность. И имеется в виду, конечно же, не только коллективное сдерживание агрессии в отношении территории любого государства-члена НАТО или защиты от неё, но и защиты ее от вирусов в том числе.

Неспроста известный политический деятель — бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в своей статье для The Wall Street Journal предсказал политический и экономический хаос, спровоцированный распространением коронавируса, который продлится на поколения. Кстати, турецкий президент Раджап Тайип Эрдоган еще в начале пандемии предупреждал, что посткоронавирусный мир будет другим. И правда, многие международные организации, даже ООН, объединяющий 193 страны, и ВОЗ с 196 странами-членами, оказались неэффективными и несостоятельными перед лицом всеобщей угрозы. А это уже сигнал к тому, что надо не просто что-то менять, а кардинально реформировать структуры, которые в другое время претендуют на звания вершителей судеб и мировое господство, с формулировкой – «по причине утраты доверия и уважения». Как того уже многие годы требует тот же Эрдоган, говоря — «Мир больше пяти государств», имея в виду число постоянных членов Совета Безопасности ООН, которые, кстати, подтвердили позицию турецкого лидера, исключительно все оказавшись в первых рядах по числу зараженности, и не будучи способны помочь другим. Так мелкая частица показала всей планете, что нужен устойчивый к рискам новый мировой порядок.