Эксперты заявили о превращении пандемии коронавируса в эндемию

Вирус COVID-19 может не только не исчезнуть после массовой вакцинации, но и превратиться в новую форму эндемического заболевания. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщает The Economist.

Эксперты говорят о том, что скорее всего, коронавирус не пропадет, а будет еще многие годы находиться на планете и напоминать о своем существовании. И, несмотря на прогнозы ученых о возможном будущем после вакцинации, правительству стран нужно обратить внимание на серьезные последствия, которые можно наблюдать уже сейчас.

Вакцины, по мнению автора, не полностью защищают от легкого и бессимптомного заболевания коронавирусом. Они позволяют снизить уровень госпитализации и последствий после тяжелого лечения пациента. (iz.ru)