Эксперты ВОЗ сообщили о загадочных вспышках COVID-19 в Китае

Член международной группы экспертов ВОЗ Марион Купманс, которая прибудет в Китай для исследования происхождения COVID-19, считает загадочными недавние вспышки вируса в Китае, связанные с импортированной замороженной продукцией.

Власти Китая в последние месяцы неоднократно сообщали о локальных вспышках COVID-19 в разных городах страны и связывали их с обнаружением вируса на упаковках импортированной замороженной продукции, как правило водного промысла.