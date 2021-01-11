Эксперты ВОЗ сообщили о загадочных вспышках COVID-19 в Китае

Член международной группы экспертов ВОЗ Марион Купманс, которая прибудет в Китай для исследования происхождения COVID-19, считает загадочными недавние вспышки вируса в Китае, связанные с импортированной замороженной продукцией.
Власти Китая в последние месяцы неоднократно сообщали о локальных вспышках COVID-19 в разных городах страны и связывали их с обнаружением вируса на упаковках импортированной замороженной продукции, как правило водного промысла.
«Да, мы обсуждали этот вопрос с нашими коллегами. По моему мнению, это один из самых загадочных вопросов. Мы знаем, что основной путь передачи вируса — капли и аэрозоль. Мы видели на примере SARS, что передача другими путями возможна, возможна зараженная окружающая среда. Однако с учетом того, что мы знаем о вирусе, для меня сложно понять, каким образом вирус мог выжить…», — сказала Купманс в интервью китайскому телеканалу CGTN.