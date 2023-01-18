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Фильм основан на реальных событиях, рассказывает об одном из самых напряженных периодов новейшей истории Турции.
Режиссёр фильма Хакан Инан, продюсер Мехмет Джанполат, сценаристы И
В главных ролях Исмаил Гаджиоглу, Ханде Д
Продолжительность 130 минут. Возрастное ограничение 16+.
Коротко о фильме: После того, как ИГИЛ оккупировало Мосул в 2014 году, оно также организовало нападение на находившееся в городе посольство Турции. В результате 49 сотрудников, работавших здесь, попали в плен к террористам. Фильм рассказывает о серьёзной операции «MIT» по их спасению.
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