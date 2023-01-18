В сети кинотеатров«CinemaPlus» эксклюзивно c 19 января стартует показ турецкого военного фильма «49», производства компании «CNP Film», сообщает #.

Фильм основан на реальных событиях, рассказывает об одном из самых напряженных периодов новейшей истории Турции.

Режиссёр фильма Хакан Инан, продюсер Мехмет Джанполат, сценаристы И лкер Арслан и Барыш Эрдоган.

В главных ролях Исмаил Гаджиоглу, Ханде Д оандемир и Синан Тузджу.

Продолжительность 130 минут. Возрастное ограничение 16+.

Коротко о фильме: После того, как ИГИЛ оккупировало Мосул в 2014 году, оно также организовало нападение на находившееся в городе посольство Турции. В результате 49 сотрудников, работавших здесь, попали в плен к террористам. Фильм рассказывает о серьёзной операции «MIT» по их спасению.

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