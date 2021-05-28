Бывшей жене российского олигарха Фархада Ахмедова Татьяне отказали в удовлетворении иска на передачу права собственности на яхту «Луна» стоимостью £300 млн. Об этом сообщает MailOnline.

Бракоразводный процесс Татьяны и нефтяного и газового магната Фархада Ахмедова длится с 2013 года. В 2016 году бывшей супруге удалось отсудить у миллиардера £453 млн, однако Ахмедов отказался исполнить решение суда. В 2018 году суд также наложил арест на яхту «Луна», купленную магнатом у предпринимателя Романа Абрамовича, и потребовал передать ее в собственность Ахмедовой, но передача судна выигравшей суд стороне не состоялась.

Ранее экс-супруга наняла ветеранов особой лодочной службы (SBS), чтобы захватить суперъяхту бывшего мужа.

Ахмедова обратилась в суд на Маршалловых островах, где она зарегистрирована, с просьбой о передаче права собственности на 115-метровую суперъяхту «Луна» в рамках урегулирования бракоразводного процесса в размере £453 млн.

Однако суд постановил, что он не имеет полномочий приводить в исполнение приказ, так как суд в Дубае, где в настоящее время находится «Луна», может добиться смены собственника.

По словам представителя олигарха, все это совершенно не вызывает удивления, так как с самого начала юристы Ахмедова утверждали, что яхта полностью находится под юрисдикцией Дубая.

«Разговоры об успешном рассмотрении апелляции на Маршалловых островах в следующем году столь же фантастичны, как и заявления адвокатов Татьяны о найме обученных SBS оперативников для проникновения в Дубай и захвата «Луны», — добавил он.

По словам представителей Ахмедовой, все это является «дымовой завесой», искажающей слова суда, для того чтобы создать видимость того, что права Татьяны на яхту изменились.

«Ни один честный человек не может отрицать, что при нынешнем положении дел «Луна» подлежит немедленной передаче права собственности без дальнейших возражений со стороны Фархада Ахмедова», — подчеркнул он.

Кроме того, представитель Ахмедова отметил, что предложение сделанное ранее экс-супруге о выплате наличными в размере £81 млн для урегулирования бракоразводного процесса остается в силе. (gazeta.ru)