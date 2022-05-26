Cуд в Кишиневе в четверг, 26 мая, отправил на 30 суток под домашний арест бывшего президента Молдовы Игоря Додона. Его обвиняют в коррупции, госизмене и предательстве родины. Додону грозит 20 лет лишения свободы.

Ранее прокурор страны Петр Ярмалюк сказал журналистам, что следствие нашло доказательства, подтверждающие план экс-президента покинуть страну.

В ходе обысков правоохранительные органы обнаружили билеты на самолет, а также большие суммы денег в иностранной валюте, что, по словам гособвинителя, подтверждает это намерение.