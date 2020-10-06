Экс-президента Кыргызстана Атамбаева перевели на домашний арест

Суд в Бишкеке изменил меру пресечения с ареста на домашний арест бывшему президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на адвоката экс-президента Замира Жоошева.

«Сегодня было решение Первомайского районного суда, согласно которому Атамбаеву была изменена мера пресечения с заключения под стражу на домашний арест», — сообщил адвокат.

В 2017 году Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову. Вскоре после этого на членов команды бывшего главы государства были возбуждены уголовные дела. Атамбаева лишили статуса экс-президента и обвинили в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

Ранее протестующие захватили здание парламента. После этого они прорвались на территорию ГКНБ и потребовали выпустить Атамбаева. Он был арестован в августе 2019 года и с тех пор содержался в СИЗО ГКНБ.