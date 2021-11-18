Народный защитник Грузии Нино Ломджария обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с просьбой подключить ее как третью сторону к рассмотрению вопроса о применении временных мер по делу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, сообщает «Спутник-Грузия».

Адвокаты находящегося в заключении Саакашвили, пока готовят иск в ЕСПЧ, обратились в суд с просьбой о применении временной меры — обязать власти перевести экс-президента в гражданскую многопрофильную клинику.

В ответ Страсбургский суд предложил сторонам в течение двух недель, до 24 ноября, представить аргументы, а также призвал Саакашвили прекратить голодовку, а власти обеспечить его безопасность и предоставить надлежащую медицинскую помощь.

«Мы официально обратились в Страсбургский суд с просьбой привлечь третье лицо к процессу рассмотрения временных мер. Если эта просьба не будет удовлетворена, я думаю, что заключение консилиума все равно будет играть решающую роль при оценке прав, здоровья и безопасности пациента», — сказала Ломджария на пресс-конференции.

Накануне группа врачей, созванная Народным защитнике Грузии, обнародовала заключение о здоровье Саакашвили. По их словам, экс-президент находится в критическом состоянии. Тюремная больница хорошо оборудована, но она все же не готова к лечению таких критических пациентов надлежащим образом.

Как отметила Ломджария, в случае удовлетворения запроса, к 24 ноября аппарат Народного защитника сможет передать в Европейский суд по правам человека имеющуюся у них информацию о состоянии здоровья Саакашвили.