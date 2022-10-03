Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин после поражения от «Манчестер Сити» в матче девятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) раскритиковал «красных дьяволов» за неуважение к нападающему клуба Криштиану Роналду. Его слова передает Mirror.

«МЮ» проявляет неуважение к Роналду. Его нужно было отпустить летом во время трансферного окна. Я не думаю, что тренер должен был удерживать его только для того, чтобы он сел на скамейку. Он один из величайших игроков всех времен, и у него были варианты уйти этим летом», — сказал Рой Кин.