Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер лично встретится с президентом России Владимиром Путиным в рамках обсуждения усилий по урегулированию ситуации на Украине. Об этом сообщает Politico со ссылкой на анонимные источники.

Издание также напомнило, что за посредническую деятельность в урегулировании украинского кризиса и за тесные связи с Россией экс-канцлер подвергся жесткой критике внутри Германии. Поводом для этого стало решение Шредера остаться на должности председателя совета директоров в «Роснефти» и главы комитета акционеров Nord Stream AG.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что на Шредера подали заявление в прокуратуру Ганновера (по месту жительства политика). Его обвиняют в преступлениях против человечности из-за связей с Россией. Утверждается, что заявление подали еще на прошлой неделе на целую группу лиц. При этом их личности не раскрываются. Теперь данные передали генеральному прокурору.