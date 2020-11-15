Суд освободил экс-главу СНБ Армении — ОБНОВЛЕНО

Суд освободил экс-главу СНБ Артура Ванецяна из-под стражи. Решение о его задержании судья признал неправомерным, сообщает «Спутник Армения».

«На этот раз справедливость восторжествовала. Я заявляю всем моим сторонникам, всему армянскому народу, что не совершал никаких преступлений. Эта предательская власть просто пытается отстранить меня от политических процессов. Мы вместе победим их, нас ничего не остановит», — сказал Ванецян.

Он сообщил журналистам, что в 23:30 Шенгавитский суд опубликует решение по ходатайству относительно его ареста.

*** 21:38

Бывшему директору Службы национальной безопасности Армении Артуру Ванецяну, которому следствие вменяет подготовку убийства премьера страны Никола Пашиняна, предъявлено обвинение по двум статьям уголовного кодекса.

Как передает РИА Новости, об этом заявил адвокат экс-главы СНБ Ерванд Варосян.

«Следствие, осознавая незаконность задержания Ванецяна, поспешно предъявила ему обвинение по статьям «подготовка узурпации власти», «подготовка убийства государственного, политического или общественного деятеля», совершенные группой лиц по предварительному сговору, чтобы рассмотреть ходатайство о его аресте параллельно с рассмотрением вопроса о правомочности задержания. Естественно, Ванецян не согласился с абсурдным обвинением», — написал Варосян в Facebook.