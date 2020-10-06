Экс-глава израильской спецслужбы предрёк Армении потерю Карабаха

Вооружённые силы Армении ослаблены и вряд ли способны отстоять оккупированные территории, в том числе и Нагорный Карабах.

Как передает News.ru, об этом рассказал экс-руководитель спецслужбы Израиля «Натив» Яков Кедми в эфире шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым». По его словам, силой Еревана было то, что за его спиной стояла Москва. Сейчас российско-армянские отношения перешли в другую стадию и на безоговорочную поддержку Армении рассчитывать не приходится. Кедми также отметил, что американские инструкторы только ослабили армянскую армию.

Армения стоит сегодня перед перспективой, что Азербайджан заберёт у неё силой Карабах. И никто этому помешать не сможет. Россия не сможет отстаивать для Армении Карабах, — резюмировал бывший силовик.

Кедми посоветовал Еревану самостоятельно решать проблемы, которые Армения сама и создала.